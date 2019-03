MATILDE DE MARTINO

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Sergio, Roberto, Giuseppe con Stefania, le sorelle Giovanna, Franca con Gabriele, i nipoti Marco, Antonella, Annamaria e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 9 marzo alle ore 8,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Leonardo, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 marzo 2019Ï Elio Volta e famigliaAndrea e Maria Teresa Schivazappa partecipano al dolore di Giuseppe per la perdita della cara mamma, signora8 marzo 2019