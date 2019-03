ALBERTO MORI

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno l'annuncio la moglie Rosa, i figli Simona e Vincenzo con Enza, Mario e Davide.I funerali avranno luogo sabato 9 c.m. alle ore 15 nella chiesa del Buon Pastore, indi alla cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella chiesa del Buon Pastore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla signora Giannina e agli operatori della Residenza Verdi di Tabiano,8 marzo 2019Ï Fam. Barazzoni Piergiovanniti ricorderemo sempre con affetto.Giovanni, Stefano, Paolo e rispettive famiglie.8 marzo 2019Barbara e Cristiano sono vicini a Simona e famiglia per la perdita del papà8 marzo 2019Paride, Luciano, Angela e Anna si uniscono al dolore di Vincenzo e Simona e di tutta la famiglia Mori per la perdita del loro caro8 marzo 2019Luca ed Elena sono vicini a Rosetta, Simona e Vincenzo per la perdita del caro8 marzo 2019I condomini e l'amministratore del Condominio Ida di via Mordacci n. 58 partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Mori per la perdita del caro8 marzo 2019Alfredo, Franca, Michele Biolcati e Francesca si uniscono al dolore di Rosa, Simona e Vincenzo per la perdita del caroamico di una vita e compagno di lavoro.8 marzo 2019Nel dolore di questo giorno, mi unisco alla sofferenza dei famigliari con un profondo abbraccio per la perdita del caroRomana.8 marzo 2019