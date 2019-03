SILVIO PALETTI

«Gesù disse loro:Passiamo all'altra riva...»(Luca 8,22)È tornato alla Casa del PadreRag.di anni 74I fratelli Paolo, Sergio, Annamaria ed Elena unitamente alle rispettive famiglie ne danno il triste annuncio.I funerali avranno luogo domani sabato 9 marzo alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo indi per il Cimitero della Villetta San Pellegrino.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 marzo 2019Joanna e Marco si stringono forte alla carissima amica Annamaria a Elena, Paolo, Sergio e rispettive famiglie per la perdita del caro8 marzo 2019