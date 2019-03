CARMEN SESENNA APPIO

Serenamente ha raggiunto il suo sposoNe danno l'annuncio: i figli Italo con Germana; Emanuela con Patrizio, gli adorati nipoti, le sorelle Elsa e Laura, i fratelli Giorgio e Giuseppe ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 11 c.m. alle ore 10 nella chiesa di Vigoleno, partendo dall'abitazione in via Buca, 107 in S.Nicomede e nel camposanto di Vigoleno saranno tumulate le sue spoglie.Il S.Rosario sarà recitato domenica 10 c.m. alle ore 19 nella chiesa di S.Nicomede.I famigliari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante Dott.ssa Rosella Pelati nonchè a tutto il personale del reparto Neurologia dell'Ospedale di Vaio.Per volontà di Carmen non fiori ma eventuali offerte alla Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza (Via Ferraris, 13).9-3-2019