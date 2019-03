CLAUDIO PETRAZZOLI

É mancatodi anni 75Lo annunciano con profondo dolore i figli Maurizio e Alessia, la sorella Donatella con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 11 marzo partendo alle ore 15 dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.10 marzo 2019Ï Antonia, Nella, Maurizio, MarziaÏ Staff Michela, Marianna, Patrizia, Gianna, CaterinaÏ Famiglia Fabrizio NironiÏ Famiglia Vincenzo SaracchiÏ Pier Luigi Festi e famigliaNon si perde mai chi si ama...Ciaosei nei nostri cuori e li rimarrai per sempre.Salutaci la mamma.Alessandra e Valentina.10 marzo 2019Siamo vicini ad Alessia in questo triste momento per la perdita del caroGli suoceri Stefano Franca con Simone e Alessia.10 marzo 2019Caro ziomi hai insegnato il significato di lealtà e coraggio, di tenacia e di voglia di sorridere, contribuendo a fare di me l'uomo che sono; sarai sempre nei miei ricordi più belli e felici.Christian e famiglia.10 marzo 2019Zio Alberto con Graziella piangono la scomparsa del caro10 marzo 2019vivrai sempre nei nostri cuori che hai lasciato così improvvisamente.Mariella e Franco.10 marzo 2019Ciaola tua allegria contagiosa e la tua disponibilità verso tutti resteranno sempre nei nostri cuori.Maurella con Roberto, Alice e Tommaso e Marina con Carlo.10 marzo 2019Maria Luisa e Mimma Grande con le rispettive famiglie si stringono a Donatella e nipoti in questo triste momento per la perdita di10 marzo 2019Ciaomi piace ricordarti mentre scii sull'acqua.Antonio Grande e famiglia.10 marzo 2019Franco e Silvana Grande partecipano al lutto di Donatella, Maurizio e Alessia per la perdita di10 marzo 2019Ciaoil sole che avevi nel cuore farà risplendere le nostre giornate.Gabry Eli Sara.10 marzo 2019I condomini e l'amministratore del condominio Del Milano partecipano sentitamente al dolore della famiglia Petrazzoli per la perdita del caro10 marzo 2019Il consiglio direttivo e i soci del Circolo A.R.C.I. Filippelli si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro10 marzo 2019