CATTERINA VIOLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio la nuora Rosetta, il nipote Andrea, il fratello Giovanni, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 11 marzo alle ore 10,00 partendo dalla casa dell'estinta in località Lodrignano al n.14 per la chiesa parrocchiale dove verrà celebrato il rito funebre indi si proseguirà per il cimitero locale.10 marzo 2019Ï Daniele e SimoneÏ Famiglie Dall'Aglio CostaÏ Famiglia Viappiani EzioÏ Iolanda Violi e figliÏ Famiglie Andrea e Roberto CocconcelliZiati ricorderemo sempre con affetto.Famiglie Violi Roberto Volpi Paolo Volpi Maurizio Severgnini Domenica Rita e figlie.10 marzo 2019