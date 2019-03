BARBARA CALORI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 44L'annunciano i figli Alessandro e Giorgia, i genitori Giuseppe e Gabriella, la sorella Monica con Giulia e Paolo, la nonna Maria, gli zii Marta e Giancarlo, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 11 marzo alle ore 10,00 partendo dall'Hospice Piccole Figlie per la chiesa di Mamiano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Si ringraziano il prof. Tiseo e la dott.ssa Bordi dell'Oncologia, il 5 piano Torri Medicine, l'Hospice Piccole Figlie e il medico curante dott. Franchi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 marzo 2019Ï Carlo e Gabriella MoraÏ Fam. Franco BertinelliÏ Alessadro Casappa e famigliaÏ Emma BoschiÏ Fabrizio e Annamaria BarbieriÏ Famiglia Maura CaloriÏ Luigi e Nadia BertolottiÏ Alberto, Manuela, Simone SquarciaÏ Luisa, Stefano RubiniÏ Cecilia Schianchi, Giovanna Marangi, Elisa PeriÏ Miriam e IvonneÏ Fam. Gianfranco UccelliÏ Fam. Germana SpadiniÏ Tina, Pino, Catia e famiglieÏ Armando e Luisa PadovaniCiao Dolceora riposa in pace, sarai sempre con noi.Nonna Maria, zia Marta, zio Giancarlo, i tuoi cugini Gianluca, Cinzia e famiglie.10 marzo 2019In questo doloroso momento ci stringiamo con affetto alla cugina Gabriella, zia Maria e famigliari per la prematura scomparsa diBruna, Nives, Ezio, Luisa e Riccardo.10 marzo 2019Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti, ci stringiamo commossi vicino a Monica e famiglia per la scomparsa della caraTecnoAssistenza srl.10 marzo 2019Ragazzi e genitori delle classi prime medie dell' IC Traversetolo abbracciano Giorgia per la perdita della mamma10 marzo 2019Soave e famiglia sono vicini a Gabriella per la perdita della cara10-3-2019Gli amici Antonio, Beppe e Angela, Bono e Anna, Carlo e Annamaria, Clemente e Tiziana, Fiorangelo e Pierangela, Giorgio e Laura, Marina, William e Ada, profondamente addolorati, si stringono in un forte abbraccio a Giuseppe, Gabriella, Alessandro, Giorgia e famigliari per la perdita della loro carissimaSiamo vicini agli amici Giuseppe e Gabriella per la prematura scomparsa della caraEnnio, Renzo, Gianni, Ermes, Ivo, Enio, Bruno, Mario, Giovanni, Rino, Giuseppe Nori con le rispettive famiglie.10 marzo 2019Caraporterò sempre nel mio cuore il ricordo delle nostre estati di bambine, della tua amicizia e della tua allegria.Maria Giovanna.10 marzo 2019Ricordando il dolce sorriso dici uniamo al dolore della famiglia Calori.Famiglie Bini e Coppi.10 marzo 2019Flavio e Pierina con Davide, Cristina e rispettive famiglie partecipano al dolore dei familiari per la prematura scomparsa della cara10 marzo 2019Il Gruppo Alpini di Traversetolo partecipa con affetto al lutto del proprio Alfiere Giuseppe e della sua famiglia per la scomparsa della figlia10 marzo 2019Giovanna, Guido, Roberto e Sara si uniscono a tutti i familiari nel dolore e nel ricordo dell'amata10 marzo 2019Vittorio, Tiziana e Giovanni sono affettuosamente vicini nel dolore a Gabriella, Giuseppe, Monica, Giorgia, Alessandro e famigliari per la prematura scomparsa della cara10 marzo 2019I ragazzi e le famiglie della ex classe elementare V B sono vicini a Giorgia con affetto e preghiera per la perdita della carissima mamma10 marzo 2019Moni siamo vicini a te e alla tua famiglia in questo momento di immenso dolore per la perdita della caraUn abbraccio dai Cantori delle Pievi.10 marzo 2019Siamo vicini a Gabriella, Giuseppe, Monica, Alessandro e Giorgia per la perdita della caraFamiglie Evardo e Emma, Graziella e Marco, Adriano e Mirella Fantini.10 marzo 2019Siamo affettuosamente vicini ai famigliari di<+T>Famiglie Zavaroni.10 marzo 2019