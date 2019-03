MARISA ZANNI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Davide, Emanuele con Francesca e gli adorati nipoti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 11 marzo alle ore 15,00partendo dalla Sala del Commiato Cof Arduini(v. Spadolini 14/d - Monticelli T.) per l'abitazione in Basilicagoiano dove si formerà il corteo a piedi per la chiesa parrocchiale ed il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Basilicagoiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Sergio e Ivana, Alberto e Graziella, Walter e Adriana per il grande affetto dimostrato.I familiari ringraziano i Reparti di Oncologia Medica dell'Ospedale Maggiore e l'Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma opere di bene.10 marzo 2019Ï Davide e MartaÏ Famiglie Carlo, Davide e Corrado AstrobelloÏ Anna e Luca AvvanziniÏ Fam. Cantoni UgoÏ Famiglia Vacchelli OrioÏ Alberto Menozzi e famigliaÏ Famiglia Cristina, Gianfranco MantelliIvana, Sergio, zia Pina e figli con le rispettive famiglie, si stringono in un abbraccio al dolore di Giuseppe, Emanuele, Davide per la perdita della cara10 marzo 2019Le famiglie Ilari e Caprari partecipano al lutto della famiglia Ugolotti per la scomparsa della cara10 marzo 2019Osvalda con i figli Mario, Luisa e Luigi, e rispettive famiglie, sono vicini con un abbraccio a Pepino, Emanuele e Davide, con cui condividono tanti bei ricordi e il dolore per la perdita della cara10 marzo 2019Riposa in paceGraziella Alberto, Bruna Giancarlo, Ivana Renzo, Luciana Enrico, Pina Gianni, Silvana Claudio, Giovanni, Giorgio commossi ci uniamo al dolore di Giuseppe, Davide, Emanuele.10 marzo 2019Il consiglio, i musicisti e i soci della Montechiarugolo Folk Band «T. Candian» si stringono a Davide e famiglia per la perdita della cara mamma10 marzo 2019Partecipo con affetto al dolore di Peppino, Emanuele e Davide per la scomparsa della caraPaolo Monica.10 marzo 2019La famiglia Casalini Marino partecipa al dolore dei familiari per la perdita della cara10 marzo 2019Le famiglie Mattioli Ennio, Roberto e Roberta si stringono al dolore di Giuseppe, Davide ed Emanuele per la perdita dell'adorata10 marzo 2019