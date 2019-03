GINO DOMENICHINI

Ha raggiunto il suo adorato figlio Antoniodi anni 85Ne danno il triste annuncio la moglie Ivonne, il figlio Giuseppe, le nuore, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 marzo alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale di Neviano Arduini indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al medico curante dottor Lombardo e alle infermiere domiciliari.10 marzo 2019Ï Famiglia Schianchi IvoÏ Fam. Marisa, Franco Uccelli e figlieÏ Bruna e LucaÏ Beniamino e MariaÏ Carbognani Mario e LucianaÏ Dall'Aglio Faustino e AnnaL'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore di Ivonne, Giuseppe, Patrizia e famiglia per la scomparsa del caroporgendo sentite condoglianze.10 marzo 2019Paolo, Cristina, Mattia, Gino si stringono a Ivonne, Giuseppe e familiari nel ricordo di10 marzo 2019Roberto e colleghi sono vicini a Thomas e famiglia per la perdita del nonno10 marzo 2019