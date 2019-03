BRUNA CONTINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto con Angela, i nipoti Cristina e Francesco, le sorelle Gabriella e Giulietta con le rispettive famiglie, i cugini ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 11 alle ore 10.45 partendo in auto dall'abitazione, in via Marconi 81, per la chiesa di Sorbolo indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada alla sig.ra Viola per l'affettuosa assistenza ed il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'A.V.I.S.-C.R.I. di Sorbolo.10 marzo 2019Ï Lina Contini e fam.I nipoti Anna e Romano con le rispettive famiglie sono vicini a Roberto e Cristina per la perdita della cara10 marzo 2019