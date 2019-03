CROCE

Il giorno 5 Marzo 2019 si è serenamente spento il nostro caro PIER GIORGIO VERGANO



A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio i suoi familiari e gli adorati nipoti.



Un sentito ringraziamento al Prof. G. Rastelli del reparto di Medicina d'Urgenza dell'Ospedale di Vaio per la competenza professionale e la condivisione umana.



Un grazie particolare a tutto il personale infermieristico dei reparti Medicina d'Urgenza e Verde per le amorevoli cure prestate.



Si ringrazia per la disponibilità e cortesia il medico curante Dr. G. Aliani e la Sig.ra Rosaria. Fidenza, 11 marzo 2019 PIER GIORGIO (VERGANO)



ha lasciato un grande vuoto impossibile da colmare... la ricorderò sempre con il sorriso....



La ringrazio infinitamente per i dodici anni di fiducia, stima e rispetto ricevuti!.



La sua bambina.



Valeria. Parma, 11 marzo 2019