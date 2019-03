OTTAVIO TERZI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Massimo con Margherita, Daria, Sonia, Ivano e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 12 marzo alle ore 10 partendo dalla Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse 1/g per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si proseguirà per il Tempio di Valera.La camera ardente sarà aperta oggi 15.30/18 e martedì dalle 8 in poi.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella chiesa di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Nona, a tutto il personale di «Villa Bendetta» e al personale medico e paramedico del Reparto di Clinica e Terapia Medica per le amorevoli cure prestate.11 marzo 2019Ï Circolo «Il Colle»Ï Fam. Luigi ZileriÏ Fam. Bruna ZileriÏ Nello, Antonella DelmonteI maestri Masha e Alessandro con gli allievi della scuola Emmedance sono vicini in questo triste momento a Massimo e famigliari per la perdita del padre11 marzo 2019Ribello, Marcellina, Michela, Andrea e Mattia sono vicini a Massimo, Margherita e Daria per la perdita di11 marzo 2019