ROSANGELA MINARDI

«Non piangete, sarò l'Angelo invisibile della famiglia.Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi.»(S.Agostino)Cristianamente è mancata all'amore dei suoi caridi anni 82Lo annunciano il marito Italo, la figlia Lucia con Fausto, Camilla e Maria Vittoria; cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 12 marzo alle ore 15partendo dalle Sale del Commiato Cof «Barbieri Ghidini»di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di S.Andrea Bagni, indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento speciale a Lucia ed Anna per le premurose cure.Non fiori ma offerte alla Croce Rossa di Medesano.11 marzo 2019Ï Fam. Renzo PerazzoÏ Gianpaolo, Federica, BenedettaÏ Oppici Gianni e famigliaÏ Massimo Ermes Zanichelli e famiglie