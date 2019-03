EUGENIO TASSAROLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano con dolore i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 12 c.m. alle ore 10.15 partendo dall'ospedale Civile di San Secondo P.se, per la chiesa parrocchiale di Pizzo di S.Secondo P.se, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato nella chiesa di Pizzo questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. P.M. Rodelli per le cure prestate.11-3-2019Ï Sirosi BergamaschiÏ Fam. Vincenzina e Sara BonelliÏ Manghi Carlo e famigliaFranco, Anna, Daniele e Francesca sono vicini a Fausto, Andrea e Alessandra per la perdita del caro zio11-3-2019Elena, Francesca e Demetrio con i figli partecipano al lutto dei nipoti per la dipartita del caro11 marzo 2019