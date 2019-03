ARNALDO VECLI

Ci ha lasciatiLo annunciano con profondo dolore la moglie Irlanda, le figlie Gea con Marco, Sara con Domenico, Filippo e Diego, Penelope e Massimiliano con Miriam.Gli amici lo potranno salutare alle Sale del Commiato di V.le Villetta 16/A.La data del funerale, che si svolgerà in forma civile sarà comunicata successivamente.Ringraziamo sentitamente le Dott.sse Elisabetta Parenti, Carla Antonucci e tutti gli amici che ci sono stati vicino.11 marzo 2019Il Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed informatiche partecipa, anche a nome di tutti i colleghi e del personale, al dolore della famiglia per la scomparsa delProf.già Direttore del Dipartimento di Fisica, nonché fondatore della Sezione Biofisica di Parma, una delle prima in Italia.11 marzo 2019Mario Casartelli, Enrico e Liliana Onofri, Massimo e Marta Pauri partecipano con affetto al lutto di Iri e delle figlie nel ricordo del caro amico11 marzo 2019Ci stringiamo nell¿abbraccio con Iri, Gea, Sara e Penny addolorati per la perdita del nostro caroRoberto, Elena, Laura e Lorenzo.11 marzo 2019Alla moglie Irlanda ed alle figlie Gea, Sara e Penelope, nel ricordo del caro amicoe dei tanti anni intensamente vissuti, un caloroso abbraccio.Gianfranco, Rosy e Giancarlo, Baclien e Antonio, Anita Cesare e Filippo, Rosanna, Paola e Roberto, Giulia e Raimondo, Laura e Titti, Claudia e Roberto, Angela, Gabriella e Germano, Sonia, Alberto e Rita, Vitta e Luciano, Nancy e Paolo, Mariolina, Alison e Riccardo, Raffaella.11 marzo 2019