LUCIANO FONTANA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 58Ne danno il triste annuncio gli adorati figli Leonardo e Riccardo; Roberta, la sorella Lucia, la mamma Rossana, il nipote Samuele, i cognati, la cognata e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 12 marzo alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa al castello di Torrechiara, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dell'Ospedale Maggiore torre medicine 5° piano e al medico curante Dott. Augusto Bertini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 marzo 2019Ï Bruna, Paolo, Giovanni e famiglieÏ La Ferramenta SrlAnnamaria Trombi, Milena e Giuseppe sono addolorati per la perdita del caroe si uniscono al dolore di Leonardo e Riccardo.11 marzo 2019Soci e colleghi di Uni-Edil si stringono con affetto a Riccardo e famiglia nel ricordo del padre11 marzo 2019Carlo Piovani e famiglia, Giovanni, Simona, Lia Giovanni Modena e famiglia, Mara e Fausto sono vicini ai familiari per la perdita del caro11 marzo 2019Dirigenti e atleti dell'Associazione Sportiva Torrechiara si uniscono al dolore di Riccardo, Leonardo e familiari per la perdita del caro papà11 marzo 2019Il Consorzio dell¿Acquedotto di Bazzano si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa del caro11 marzo 2019I dipendenti Francesco, Emilio e Luca della ditta Fontana Srl si uniscono al dolore di Leonardo, Riccardo e Lucia per la perdita del caro11-3-2019Ci stringiamo al dolore di Riki e Leo per la perdita del papàTommy e Diego.11 marzo 2019