CROCE

I famigliari del caro VILLER RANIERI



annunciandone la scomparsa comunicano che i funerali si svolgeranno oggi 12 marzo alle ore 15,30 nella chiesa di Costamezzana e si proseguirà per il Tempio di Valera. Costamezzana, 12 marzo 2019



Ï Sara Peri e Fabio Olivieri



Ï Anna Maria, Gianna ed Elisa



Ï Adriana Reggiani Guatelli



Ï Famiglie Luciano, Giampaolo e Marisa Bandini



Ï Fabio Fecci e famiglia



Ï Fam. Moseriti Egidio e Lorenzo



Ï Angela, Bruno Faroldi



Ï Daniela, Graziano Savi



Ï Diano, Tina Emanuelli



Ï Famiglia Fabrizio Rossi



Ï Famiglia Risoli Aldo e Mirella



Ï Fam. Michele Porcari



Ï Giulio e Rodolfo Onesti



Ciao carissimo cugino VILLER



Silvana, Tiziano, Cristina, Omar, Barbara. Borghetto, 12 marzo 2019



Ciao VILLER



Vanio e Loredana. Noceto, 12 marzo 2019



Gianni, Loredana e Rossella Fornasari si stringono affettuosamente alla famiglia Ranieri per la scomparsa del caro VILLER



e porgono sentite condoglianze. Noceto, 12 marzo 2019



Plinio Guatelli e famigliari, profondamente addolorati per la perdita del caro



VILLER RANIERI



si stringono al dolore di Neide, Adele, Antonio, Roberto e dei famigliari.



Resterà sempre vivo il ricordo della sua cordialità, amicizia, sensibilità e sollecitudine. Costamezzana, 12 marzo 2019



Fausto, Lorenza e Lorenzo addolorati per la perdita del carissimo VILLER



abbracciano con affetto Cleneide, Antonio, Adele e famiglia. Fidenza, 12 marzo 2019 VILLER



non ti dimenticheremo mai.



I tuoi amici del caffè del mattino. Costamezzana, 12 marzo 2019



Ciao VILLER



ti ricorderemo sempre con tanto affetto.



Antonella, Cesare e famiglia. Parma, 12 marzo 2019



Ciao VILLER



ho avuto la fortuna di poter apprezzare la bella persona che eri.



Porterò sempre nel mio cuore il ricordo dei bei momenti che abbiamo passato insieme, della tua amicizia e della tua allegria.



Gianluca Bernazzoli. Costamezzana, 12 marzo 2019



Gianluca e Anna Maria commossi si stringono ad Antonio, Maria Adele e tutta la famiglia Ranieri per l'improvvisa scomparsa dell'adorato VILLER Costamezzana, 12 marzo 2019



Alda e Isabella con Giorgio commossi partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Ranieri per l'improvvisa scomparsa del caro VILLER Costamezzana, 12 marzo 2019



Roberto e Adele, Aldo e Tata e Pietro si uniscono al grande dolore di tutta la famiglia per l'improvvisa scomparsa del caro amico VILLER Parma, 12 marzo 2019



Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti, ci stringiamo commossi vicino a Marcello e famiglia per la scomparsa del caro VILLER



Famiglie Aimi Luca e Pagliarini Fabrizio. Parma, 12 marzo 2019



Gianfranco e Riccarda Pattera partecipano commossi al dolore di Antonio e dei suoi familiari per la perdita del caro VILLER Costamezzana, 12 marzo 2019



Soci e dipendenti Parmacolor e famiglie sono vicini a Roberto e fam. per la scomparsa del fratello VILLER Noceto, 12 marzo 2019



Ciao VILLER



grazie per essere stato un amico speciale.



Sarai sempre con noi.



Luca, Costanza e Alice. Gaiano, 12 marzo 2019