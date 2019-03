ERCOLE SALATI

È mancato all'affetto dei suoi cariL'annunciano: la figlia Claudia con Massimiliano, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso, martedì alle ore 11.00 nella chiesa San Leonardo di Parma, ove il caro Ercole sarà fatto giungere dall'Hospice La Casa di Iris di Piacenza.Non fiori ma eventuali offerte potranno essere devolute all'Hospice La Casa di Iris di Piacenza.Il presente serve di partecipazione e personale e anticipato ringraziamento a tutte le gentili persone che prenderanno parte alla mesta cerimonia.12-3-2019Ï Tosi Edda, Annamaria Mazza e fam.Ï Eugenio, Claudia e famigliaLa famiglia Galaverna partecipa al lutto dei famigliari per la perdita del cugino12 marzo 2019Maurizio e Gabriella Gallani con Monica, Davide, Chiara, Tommaso e Luca si uniscono al dolore di Claudia e Massimiliano per la perdita del loro caro12 marzo 2019Carlo e Bruna Vender con Marcella, Davide, Giorgia e Alessio si uniscono al dolore di Claudia e Massimiliano per la perdita del loro caro12 marzo 2019