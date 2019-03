ANNA PETTENATI

È tornata alla Casa del Padredi anni 87Lo annunciano i fratelli Giuseppe, Franco, Franca, Delmo, Nello, cognate e cognato, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 13 marzo alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Prelerna indi al Tempio della cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Prelerna.Uno speciale ringraziamento alle signore Beatriz, Nina, Mirela e Hanane per le amorevoli cure prestate.Un particolare ringraziamento ai medici curanti Dott. Felloni e Dott. Casali, alla Dott.ssa Casella e a tutto il personale del Reparto di Reumatologia dell'Ospedale Maggiore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 marzo 2019Ï Famiglia Belisardi e NizzoliÏ Famiglia Guido GallosiÏ Fam. Rossi BrunoGrazie ziala tua casa ci ha sempre accolto, il tuo cuore ci ha sempre amato.I tuoi nipoti.Paolo e Lisa.12 marzo 2019