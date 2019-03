MARIA CHIERICI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Nicandro, la figlia Monica, gli adorati nipoti Davide ed Elia, le sorelle e il cognato.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 13 marzo alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa della SS. Annunziata, indi al cimitero di Madregolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 marzo 2019Ï Fam. Mario PescatoriÏ Fam. Fabrizio ZinelliÏ Famiglie QuartaroliÏ Silvana Conni e fam.Ï Emma, Cesare MantelliÏ Club dei 27Ï Famiglia Umberto PainiÏ Famiglia Fernando ZaccariniÏ Enzo PetroliniÏ Oscar, Anna BertoliniÏ Famiglie Claudio, Marzia MagnaniÏ Dolores e Attilio FregosoÏ Marco, Maria, Luca, MichelaÏ Laura, GiancarloÏ Carlo e Laura MantovaniÏ Patrizia e Roberto AmadèÏ Marisa Gerbella TamburiniÏ Gianni, Cristina e Stefania CarpiÏ Lina Tragni BertacchiniÏ Afro e Marta MagnaniÏ Antonella e Rita ChiericiÏ Fam. Fabrizio e Marzia CantarelliÏ Giuseppe, Mirella, Daniela e Armando AzzaliÏ Fam. Rina ChiericiÏ Luciano e Giovanna ChiericiÏ Olga Coperchini e figliÏ Marzio, Anna e Pietro DazziLe famiglie Morini Giuliano e Adele, Gandolfi Franco e Adriana, Morini Franca, partecipano al lutto della cognata Aldina per la perdita della sorella12 marzo 2019Carmelina, Romano e famiglia si stringono con affetto a Nicandro e Monica con Davide ed Elia, a Roberto, alle amate sorelle Aldina ed Adriana partecipando al loro dolore per la scomparsa della cara12-3-2019Alberto, Letizia ed Enrica si uniscono in un abbraccio a zio Nicandro e Monica per la perdita della cara zia12 marzo 2019Mario, Paola, Stefano, Federico nonchè Cinzia e Silvia sono vicini a Monica in questo doloroso momento per la scomparsa di12 marzo 2019I condomini del condominio Galaverna 2 partecipano commossi al dolore del marito Nicandro, della figlia Monica e dei nipoti Davide ed Elia per la perdita della cara12 marzo 2019Corrado, Laura, Daniele, Silvia e rispettive famiglie con grande commozione si uniscono al dolore di Nicandro e Monica per la scomparsa della cara12 marzo 2019Ï Roberta GhirettiArmando, Beniamino e famiglia si uniscono al dolore di Nicandro,Monica e famigliari per la perdita della cara12 marzo 2019Tullo e Stefania si uniscono al dolore di Nicandro, Monica e familiari per la perdita della cara12 marzo 2019I condomini e l'Amministratore del Condominio d'Azeglio partecipano commossi al lutto del signor Nicandro Gelati e famiglia per la perdita dell'amata moglie, signora12 marzo 2019