MIRELLA MASELLI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio il figlio Giancarlo con Daniela, Benedetta e Maria Laura, la sorella Melania con Alberto, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi martedì 12 c.m. con partenza dalla Sala del Commiato di Langhirano, via Pezzani, 27 alle ore 15.00 per la chiesa di Anzolla, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano il Dottor Torriani Massimo, tutto il personale del Day Hospital Oncologico di Parma e tutti coloro che le sono stati vicini nel bisogno.12 marzo 2019Ï Nadia ZanniÏ Graziella, Marco e Matteo ManiciÏ Felice, Fausto e PaolaLa sorella Melania con Alberto, Gianluca e famiglia è vicina a Giancarlo e famiglia per la perdita della cara12 marzo 2019