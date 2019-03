EMILIANO BOCCIARELLI

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 43L'annunciano addolorati la mamma Marosa, la sorella Elisabetta con Adriano, il nipote Simone, Silvia, i parenti e gli amici tutti.Attenderemo il caro Emiliano mercoledì 13 c.m. alle ore 15.45 in via Don Minzoni per accompagnarlo al cimitero di S. Polo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12-3-2019Ï Marzia Gaiti e DariaÏ Gaiti MarziaÏ Fam. Umberto MoriÏ Roberta e MatteoÏ PaciugoCiaoti porterò per sempre tra i miei ricordi.Marco Carbognani.12-3-2019