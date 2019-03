CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari GIOVANNA MAGNANI



A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio il marito Riccardo, il figlio Matteo e la sorella Maria Teresa ed i parenti tutti.



Un grazie particolare a tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di Ematologia dell'Ospedale di Parma per le particolari attenzioni rivolte.



Il presente annuncio serve di ringraziamento. Parma, 13 marzo 2019



Ï Giuliana, Enrico



Ï Silvia, Simona



Nicola e Francesca ricorderanno per sempre la loro zia GIGIÓ Parma, 13 marzo 2019



Nel ricordo della cara GIOVANNA



ci stringiamo con affetto a Riccardo, Matteo e Maria Teresa.



Gli amici di sempre: Enrica e Nino, Camilla ed Ezio, Ornella e Valter, Anna e Fabrizio, Anna e Mauro. Parma, 13 marzo 2019



Le amiche Carla, Piera, Susanna, Bruna e Lella unitamente alla famiglia Grassi e Jolanda Pattini si stringono al dolore di Riccardo e Matteo per la perdita della cara GIOVANNA Parma, 13 marzo 2019