GIUSEPPE FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano la moglie Rina, la figlia Giusy, i figli Luca con Elena, Alessandro con Letizia, gli adorati nipoti Sofia, Filippo e Nicolò, i fratelli Battista, Mario e Paolo, la sorella Angela, cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 14 Marzo alle ore 14.15 partendo dall'abitazione in Via Nazionale Ovest, 19 per la chiesa di Collecchio indi per il Crematorio il Tempio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott.ssa Cristina Savi.13 marzo 2019Ï Famiglia Saracca LicinioÏ Famiglia PiazzaÏ Fam. Scauri, CatellaniÏ Pasticceria MontaliÏ Gastronomia Lo ChefÏ Acustica Santa ChiaraÏ Fam. Rosalba, Alberto RossiÏ Circolo Bocciofilo «Il Cervo»Ï Famiglie DelmonteÏ Daniela Adorni e famigliaPaolo con Oriana e Jessica si stringono a Rina, Giusy, Luca ed Alessandro per la perdita del caro13 marzo 2019Le amiche Romea, Loredana, Italia, Lucia, Luisa, Mariangela, Mirca e Franca, sono vicine con affetto a Rina e figli per la perdita del caro13 marzo 2019Gli amici e collaboratori Emilio, Luca, Marcello dell'OF Ferrari Luca di San Michele Tiorre, sono vicini a Luca, Alessandro e famiglia, per la perdita del caro papà13-3-2019Gli amici e collaboratori delle ditte: O.F. Sant'Ilario, O.F. Adorni & Tambini, O.F. Giuffredi, O.F. Rodolfi, O.F. Rossi Alberto si uniscono al dolore di Alessandro, Luca e famigliari per la perdita del caro papà13 marzo 2019Gli amici del Bar Anna si uniscono al dolore di Alessandro e Luca per la perdita del papà13 marzo 2019