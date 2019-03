LUCA FANFONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 57Lo annunciano con dolore la moglie Laura, la figlia Debora con Sebastiano e la piccola Sophie, la suocera Elsa ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 14 c.m. alle ore 10.15 nella chiesa parrocchiale di San Polo di Torrile, indi al cimitero locale.La cara salma giungerà dall'Ospedale Maggiore di Parma.Il S. Rosario sarà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore di Parma per le cure prestate.13-3-2019Ï Fam. Evasio e FernandaCiaoi tuoi cognati Max e Maria ti ricorderanno sempre.13 marzo 2019I consuoceri Giuseppe e Susanna, Licinia, Sara con Fabio e Jacopo, Sabrina con Michele, profondamente commossi, sono vicini a Laura, Debora, Sebastiano e Sophie per la prematura perdita del caro13 marzo 2019Che il tuo riposo sia dolce come lo era il tuo cuore.Ci stringiamo a Debora e famiglia per la perdita del caroMeg, Fra, Ingy, Robby.13-3-2019