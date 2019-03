ANNA PIOVANI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Gino, i figli Virna con Marco e Massimo con Ilaria, la sorella Franca, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 14 marzo alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per il cimitero di Bianconese.Questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Marzolara sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 marzo 2019La sorella Franca con Marcella, Filippo e famiglia, il cognato Guido con James, Iuri e rispettive famiglie, Laura con Corino, partecipano al dolore di Gino, Massimo e Virna per la perdita della cara13 marzo 2019Silvana è vicina a Gino, Massimo e Virna in questo doloroso momento per la perdita della cara13 marzo 2019Amministratori, dirigenti e personale dipendente di Sarce Spa partecipano al dolore del collega Massimo Germi e famiglia per la perdita della cara mamma13 marzo 2019