MARIO GRADELLA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio il figlio Stefano con Angela, il nipote Daniele e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 8.30partendo dalle sale del Commiato Adein via Villetta 31/a per la Chiesa di San Michele Dall'Arco indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.13 marzo 2019Gli amici e colleghi dell'Ufficio Installazioni, Project Management e Ufficio Service di Gea Prcomac sono vicini a Stefano per la scomparsa del caro papà13 marzo 2019