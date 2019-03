LUCIANA COCCHI

Amorevolmente assistita dal marito Sergio ci ha lasciatoLo annunciano il marito Sergio, il fratello Corrado, la sorella Edda, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 16 marzo alle ore 10.15partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa dello Spirito Santo, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 marzo 2019Ï Cocchi Ada e famigliaÏ Aureliana, Claudio e Corrado CocchiÏ Adriano Catelli e famigliaÏ Luciano PecorariSergio, il nostro cuore si apre per accogliere la tua tristezza e darti la forza di superare la scomparsa della caraTi siamo vicini con tutto il nostro affetto.Stefano con Ilaria, Iacopo e Simone.Parma, 15 marzo 2019In questi momenti le parole non servono ad alleviare il dolore.Vogliate accettare le mie sentite condoglianze per la grande perdita della caraAlessandra Hotel Villa Molinari.15 marzo 2019La cognata Laura, i nipoti Daniele e Silvia con Elisabetta, Beatrice, Giulia e Andrea ricordano con affetto la cara15 marzo 2019Michele e Sara Rainieri con le rispettive famiglie e mamma Maria partecipano al dolore del cugino Sergio per la scomparsa della cara15 marzo 2019La Famiglia Brando Cocchi si unisce al dolore dei familiari per la perdita della cara cugina15 marzo 2019Le famiglie Cocchi Bruno, Umberto e Anna partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara cugina15 marzo 2019I dipendenti dell'Hotel Daniel e Ristorante Cocchi partecipano al lutto del Signor Sergio, Signor Corrado e famiglia, per la perdita della cara15 marzo 2019Rastelli Roberto e Mary del Fuori Porta 2, sono vicini a Sergio per la perdita della cara15 marzo 2019Sergio e Marisa Bernazzoli partecipano al lutto che ha colpito l'amico Corrado per la perdita della cara sorella15 marzo 2019Mi stringo con affetto al dolore di Sergio per la perdita della caraRoberto Grassi.15 marzo 2019