MASSIMINO CAVALLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Rosaria, i figli Fabrizio, Stefano e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 16 marzo partendo alle ore 14,00 dall'abitazione in Via Balestrazzi Umberto, 10 per la chiesa di Lupazzano, proseguiranno per il cimitero locale.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.15 marzo 2019Ï Giancarla e famigliaÏ Circolo «La Costa»Ï Alessandra e AntonellaÏ Osvalda e figlie