STEFANO TARASCONI

«Ciao Campione!»Ha lasciato la vita terrena il nostro amatissimodi anni 60Addolorati lo annunciano la moglie Tiziana, l'adorato figlio Danilo con Deborah, la sorella Grazia, zii, cugini ed i tantissimi amici che vogliono ricordarlo come era grande esempio di bontà, onestà, altruismo, coraggio e tenacia, certi che ancora vivrà ogni momento accanto a loro.I funerali si svolgeranno sabato 16 marzo alle ore 10 partendo dalla sala del commiato di Pilastrello per la Chiesa di Basilicanova indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa Chiesa venerdì 15 marzo alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie immenso al Dottor Bordin, al personale medico e paramedico del II piano ospedale Piccole Figlie, al personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie.15-3-2019Ï Conti Erasmo, Angiolina e ElisaÏ Giuseppe Magri e famigliaÏ Fam. VaroliÏ Mario Balestrazzi e Fernanda BolsiIn questa prova difficile siamo vicini a voi con tutto il cuore.Ciao CampioneDeborah e famiglia.15 marzo 2019Zia Maria, Ulisse, Ivana, Beppe e famiglia sono vicini a Tiziana, Danilo e Grazia in questo momento di dolore per la perdita del caro15 marzo 2019Zia Mariarosa e figli sono vicini a Tiziana, Danilo e Grazia per la perdita del caro15 marzo 2019Marco, Eugenia, Pietro e Chiara, Lino ed Annalisa, partecipano commossi al grande dolore di Grazia per la scomparsa del caro15 marzo 2019Lo staff dello Studio Ziliotti è vicino a Grazia in questo doloroso momento per la perdita del caro fratelloesprimendole la più affettuosa partecipazione.15 marzo 2019Ciaoesempio di onestà, dignità, carattere, amicizia e semplicità.Un abbraccio a Tiziana, Danilo e Grazia.Emilio e Silvia con Gabriele e Diamante.15 marzo 2019rimarrai sempre con noi tenace, forte e coraggioso.Gabriele, Ombretta, Riccardo.15 marzo 2019Nicoletta e Silvano Rossetti, Paolo Tagliavini partecipano con profonda commozione al lutto della famiglia per la scomparsa del carissimo15 marzo 2019Profondamente commossi e con infinito rispetto, ci uniamo al dolore di Tiziana, Danilo e Grazia per la perdita del caroMarco e Barbara, Massimo.15 marzo 2019Daniela Curti, Daniela Gabba, Alessandra Poli, Cristina Gabba, Cristina Frambati, Annamaria Vignoli e Claudia Bigi sono vicine in questo triste momento a Tiziana e Danilo per la perdita del caro15 marzo 2019Ilaria e Giuseppe profondamente addolorati si stringono a Grazia, Tiziana e Danilo per la dolorosa scomparsa didi cui ricorderanno per sempre l'incredibile forza e coraggio.15 marzo 2019Ciaoriposa in pace.Monica, Sauro, Sara e Mattia.15 marzo 2019Ciaoti porteremo per sempre tra i nostri ricordi.Lauro, Laura e Michele.15 marzo 2019Non ti dimenticheremo mai, sei stato un grande amico, CiaoEmilio, Elena, Silvano, Grazia, Marisa e rispettive famiglie.15 marzo 2019Bruno Contini e famiglia, Giovanni Contini e famiglia, Patrizia Contini e famiglia, Giampiero Contini e famiglia, Caterina Contini e famiglia porgono sentite condoglianze per la scomparsa del caro15 marzo 2019Annamaria, Giulio e Alarico si uniscono al dolore di Grazia, Tiziana e Danilo per la dolorosa perdita di15 marzo 2019