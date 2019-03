ADRIANA ROMERSA

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Andrea con Maria, Alberto e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 16 marzo partendo alle ore 15,15 da Villa Sant'Ilario per la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano il personale tutto di Villa Sant'Ilario.15 marzo 2019Pier Giovanni, Attilia, Alberto e Federica, con affetto, sono vicini ad Andrea per la perdita della cara mamma15 marzo 2019Condomini e amministratore del condominio Residenza Barbara via S. Bruno 5 5/1 5/2, si stringono alla famiglia per la perdita della cara15 marzo 2019