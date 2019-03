GERMANA TEDOLDI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il marito Emilio, i figli Catia con Giorgio, Vito con Renata, i cari nipoti Ilenia, Jonas, Luca e Marta, il fratello Giancarlo, la sorella Teresa, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo domani, sabato 16 marzo, alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 marzo 2019Ï Rossana e Daniela Pescatori e famiglieGrazie nonnaper tutto il tempo che ci hai dedicato.Jonas, Ilenia, Marta, Luca.15 marzo 2019Marisa e Mauro con famiglia partecipano al dolore di Emilio, Vito e Catia per la scomparsa di15 marzo 2019