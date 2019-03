ADRIANO RIZZI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana, il figlio Stefano con Michela e l'adorato nipote Christian, le sorelle Silvana e Angela con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 marzo alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la Chiesa S.Croce di Fontanellato e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Alessandra Mongelli per le amorevoli cure prestate.16 marzo 2019Ï Famiglia Bottarelli BrunoÏ Famiglia Dassenno Rina