BRUNO DONETTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno l'annuncio: la moglie Anna, i figli Angelo con Ester, Andrea e Luca; Antonia con Giordano, Martino, Giuditta e Riccardo, i nipoti ed i parenti tutti.Il caro Bruno è esposto per le visite nella Casa Funeraria Macchetti in Fiorenzuola D'Arda via Scapuzzi 35/p (orario 9-12/15-18).I funerali avranno luogo lunedì 18 marzo alle ore 10.00 nella chiesa di Castelnuovo Fogliani di Alseno ove il caro Bruno, sarà fatto giungere dalla casa funeraria Macchetti indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato domani sera domenica alle ore 20.30 nella chiesa di Castelnuovo Fogliani di Alseno.Il presente serve di partecipazione personale e di anticipato ringraziamento a tutte le gentili persone che prenderanno parte alla cerimonia funebre.16-3-2019Sono vicino con affetto ad Angelo e famiglia per la perdita del papàPaolo con Debora e Yara.16 marzo 2019