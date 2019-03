CLAUDO MORONI

Non ho ancora tutto,ma nell'universo sono arrivato.(Cit.M.C.)È serenamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84L'annunciano la moglie Stefanina, i figli Antonella, Katia, Alessandro, gli adorati nipoti Chiara ed Elia, i fratelli, le cognate, i cognati ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 c.m. alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato Ade in viale della Villetta, 31 per il Tempio di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie all' Assistenza Infermieristica per la disponibilità prestata.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Bernardo degli Uberti in via Ravella.16 marzo 2019