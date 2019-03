LETIZIA GUARESCHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio la figli Angela con Renato, i nipoti Monia con Marco e Simone con Alessia, i pronipoti Vanessa, Lorenzo, Nicholas e Luca, fratello, sorella, cognato, cognata e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 18 marzo alle ore 15.00 partendo dalla Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 15.00/18.00 e lunedì dalle 10.00 con orario continuato.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ozzano Taro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Giovanni Barazzoni e agli infermieri domiciliari del Cup di Collecchio per le amorevoli cure prestate.17-3-2019Ï Nello, Antonella DelmonteÏ Giovanna e Rinopurtroppo accade in un solo momento, ciò che non vorremmo accadesse mai.Vivrai sempre nei nostri cuori.Tua sorella Caterina con Adelmo, Patrizia, Roberta, Matteo, Stefano e Mario.17-3-2019Ermanno Guareschi e famiglia sono vicini alla cugina Angela per la perdita della cara mamma17-3-2019