DANIELE MAINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 66Ne danno il triste annuncio la moglie Cristina, il figlio Alessandro con Antonella e l'adorata nipotina Giulia, il fratello Giorgio con Silvana.I funerali avranno luogo martedì 19 marzo alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio Crematorio di Valera.Si ringrazia il personale del secondo piano del Barbieri.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.17 marzo 2019Ï Zuccheri Renato, Renata e SusiZii, zie e cugini di Antonella sono vicini a Cristina e Alessandro per la perdita del caro17 marzo 2019Sandra e Roberto Salvini si uniscono al dolore di Cristina e Alessandro per la perdita del caro17 marzo 2019Nel ricordo diabbraccio forte con affetto Cristina e Sandro.Daniela.17 marzo 2019In questi anni abbiamo condiviso tante cose.... gioie, risate, problemi e ora vicini a Cristina Sandro, Antonella e la piccola Giulia, condividiamo l'immenso dolore per la perdita del caroI condomini del «Chiozzola 2».17 marzo 2019