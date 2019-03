GINO ALLEGRI

«Non potremo più tenerti per mano ma ti porteremo sempre nel nostro cuore».È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio la moglie Linda, la figlia Nella con Daniele, gli adorati nipoti Luca, Francesca con Alessandro ed i piccoli Viola e Federico, il fratello Eries, la cognata Emma, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani lunedì 18 marzo alle ore 15.30 partendo dalla Casa Protetta Don Prandocchi Cavalli di Sissa per la chiesa locale indi al cimitero di San Nazzaro.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Sissa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano al medico curante dottor Pieranselmo Dodi ed a tutto il personale della Casa Protetta per le amorevoli cure prestate.17 marzo 2019Ï Ragazzini Andrea e famigliaÏ Fam. Giovanni ZamettaÏ Maria, Giuliano BolsiÏ Luisa MordacciÏ Enzo DieciÏ Famiglie Carra, GalvaniÏ Fam. Giulio Dall'OlioNadia e Carla nel ricordo disi stringono con affetto a Nella e famigliari tutti.17 marzo 2019Per la scomparsa dicon grande affetto partecipiamo al lutto di Linda, Nella ed Eries.Emma Francesca, Carlo con Cristina e Federica.17 marzo 2019Silvia, Remo, Gianluca e Katia nel ricordo del carosi uniscono nel dolore a Nella e famigliari tutti.17-3-2019