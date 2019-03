GIOVANNI MEZZETTA

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Massimo, la sorella Rosa e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 19 marzo partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Santa Maria della Pace indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 18 alle ore 20.00 nella stessa parrocchia.Un sentito ringraziamento alle Signore Anna, Patrizia, Natalie e Gabriela per le amorevoli cure prestate.17 marzo 2019Ï Amilcare, Stefano Bizzi e famiglieÏ Famiglia CantarelliÏ Famiglia CampagnaÏ Lina e Angelo GiovanolaI cugini Umberto, Silvia, Davide, Paola, Giovanni con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a Massimo per la perdita del caro papà17 marzo 2019Caro Massimo, ti siamo vicini in questo triste momento per la perdita del caro papàVittoria e Gian Luca Grassi.17 marzo 2019Gli amici: Pierluigi, Patrizia, Susanna, Alice, Bruna, Giorgio, Cristina, Michele, Giuseppe, Franco, sono vicini con tanto affetto a Massimo per la scomparsa del suo amatissimo papà17 marzo 2019