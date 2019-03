PIETRO IAMIGLIO

«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;su pascoli erbosi mi fa riposare,ad acque tranquille mi conduce».È tornato serenamente alla Casa del Padredi anni 91Lo annunciano la moglie Lina, i figli Carlo con Cinzia, Giuseppe con Anna, Antonio con Annalisa ed i nipoti tutti.Nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, via Grenoble n.9, sarà recitato il SS. Rosario domenica 17 marzo alle ore 19.00.Le esequie si svolgeranno nello stesso luogo lunedì 18 marzo alle ore 14.00Il presente vale per ringraziamento.17 marzo 2019Ï Famiglia Mario BarantaniÏ Rubini Maria e famigliaEnrico, Laura e familiari sono vicini a Lina, Beppe, Antonio, Carlo e parenti tutti per la perdita del caro17 marzo 2019I condomini, i conduttori e l'amministratore del condominio Genziana partecipano al lutto della famiglia per la perdita del signor17 marzo 2019Gli amici del Comitato Organizzatore di Parma Marathon sono vicini e si stringono fortemente al dolore di Antonio e famiglia per la perdita del caro papà17 marzo 2019Ercole, Giovanni, Giuseppe, Ido, Luca, Marina, Piermarco, Stefano e Valerio, con le rispettive famiglie partecipano commossi al dolore dell'amico Beppe e dei famigliari per la scomparsa del padre signor17 marzo 2019L'Istituto Diocesano Sostentamento Clero partecipa nella preghiera al dolore del suo Direttore Geom. Giuseppe Iamiglio e famiglia per la morte del papà17 marzo 2019