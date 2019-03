GIANNI PIAZZA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Rachela, la figlia Cristina con Gabriele, le nipoti Elena e Francesca, la consuocera Idanna e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 18 marzo partendo alle ore 14.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Vicofertile, proseguiranno per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il medico curante Dott. Mauro Canali.17 marzo 2019Ï Cinzia, Gianpietro MinariLa cognata Pierina con Luigi e Alberto sono vicini a Rachele e Cristina e famiglia per la perdita del caro17 marzo 2019I condomini e l'amministrazione del Palazzone di Vicofertile partecipano a lutto della famiglia per la scomparsa diRingraziano per il suo contributo civile e costante alla vita condominiale.17 marzo 2019Mirella con Roberto, Daniela e Francesca sono vicini a Rachele, Cristina e Gabriele per la scomparsa del caro17 marzo 2019Renzo, Adriana e famiglia si uniscono al dolore di Rachele e Cristina per la perdita del caro17 marzo 2019