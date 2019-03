LINO FRATI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio i figli Andrea con Mariacarla, Lorenzo con Daniela, i nipoti Livio, Mattia, Francesco, Filippo ed Emma, le sorelle Anna e Rita e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 19 marzo alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.15 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Langhirano.18-3-2019Ï Consiglio Direttivo Avis LanghiranoÏ Anna e FlavioÏ Angela, GiuseppeÏ Condominio La Palazzina 1873La sorella Rita con Vittorio, Cristiana, Martina, Giovanni e Giulia sono vicini ad Andrea e Lorenzo per la perdita del caro18 marzo 2019Titolari e dipendenti della Fratelli Galloni Spa si stringono commossi al dolore di Andrea e familiari per la perdita del padre18 marzo 2019Giuseppe e Pia sono vicini ad Andrea e Lorenzo e famigliari per la scomparsa del papà18-3-2019Gli amici di Via Mascagni affettuosamente sono vicini a Lorenzo e Daniela per la perdita del loro caro18 marzo 2019sarei sempre nei nostri pensieri e preghiere.Gli anni trascorsi insieme sono stati preziosi e felici. Il tuo ricordo sarà sempre a noi caro, la tua assenza incolmabile.Dina e figli.18 marzo 2019