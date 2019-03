ANNA MARIA BIANCO

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito Gianni, il figlio Marco con Alessandra e Francesca, il fratello Tonino, le cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 13.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Croce indi al cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 marzo 2019Ï Pier Luigi CocconiÏ Edda Gonzi CocconiÏ Paola, Elio GiovatiGiulio e Germana sono vicini nel dolore a Gianni e Marco per la perdita della cara19 marzo 2019Anna Pigoli con Patrizia e Mario si stringono nel dolore a Gianni e Marco per la perdita della cara19 marzo 2019Proprietari ed inquilini del condominio Raffaello partecipano al dolore del Sig. Brandolini Marco e famiglia per la scomparsa della mamma19 marzo 2019