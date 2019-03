CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari IDA BANDINI VED. GHIRARDI



di anni 90



Ne danno il triste annuncio i figli Michele e Ivana, con le rispettive famiglie.



I funerali si svolgeranno domani mercoledì 20 marzo alle ore 10.30 partendo dalla sala del commiato «Ag. Ferrari Luca» in Piazza Pontirol Battisti, 5 San Michele Tiorre, indi la cara salma proseguirà per il Termpio della cremazione a Valera di Parma.



Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento. San Michele Tiorre, 19 marzo 2019



Le famiglie del Condominio Adriana partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della signora IDA BANDINI VED. GHIRARDI San Michele Tiorre, 19-3-2019