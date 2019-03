SILVIO ZANICHELLI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, i figli Alberto con Fatima, Daniele, la sorella Suor Maria Pia, la cognata Claudia, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 21 marzo alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in viale Villetta, 16 per la chiesa di Baganzola, indi al Tempio di Valera.Sucessivamente le ceneri riposeranno nel cimitero di Baganzola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 marzo 2019Ï Famiglie Lombardelli, Bigliardi, BigriÏ Edda Salvarani e fratelliÏ Francesca, Paolo, Alberto PedrettiÏ Fam. Quintavalla Gian Paolo e DonatellaÏ Bruna e figliÏ Ghidini Norma, Pelizzi Fabrizio e fam.Ï Famiglia Cavazzini DarioÏ Vanda Ghidini e fam.Ï Tina Bernardi e figlieI cugini Mauro, Carlo, Franca, Pierina, Emilio, Amedeo con rispettive famiglie sono vicini ai famigliari per la perdita del caro20 marzo 2019Bruna, Roberto, Maurizio e Francesca sono vicini a Marisa, Daniele, Alberto e Fatima per la perdita del caro20 marzo 2019Carmen Belloni, Andrea, Patrizia e Nicolò Donelli sono vicini a Marisa, Alberto e Daniele per la scomparsa del caro20 marzo 2019Diella, Cesarina e famiglie sono vicine a Marisa per la perdita di20 marzo 2019Addolorata per la scomparsa distringo in un forte abbraccio Marisa e famiglia.Biancarda e figli.20 marzo 2019