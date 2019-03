MARIA LUISA BARBARINI

In modo discreto, come ha vissuto tutta la vita, ci ha lasciatidi anni 84Lo annunciano con immenso dolore i figli Erminia con Maurizio e Fabrizio con Rina, gli adorati nipoti Carlo e Martina con Alex, i fratelli Rita, Corrado e Claudio con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 21 alle ore 10 partendo dall'abitazione in Via Paganini 8 in Busseto per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero di Spigarolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera in chiesa collegiata dopo la S. Messa vespertina delle ore 18.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 marzo 2019I fratelli e sorella Claudio, Corrado, Rita e rispettive famiglie partecipano al lutto di Erminia e Fabrizio per l'improvvisa scomparsa dell'adorata20 marzo 2019Il Consiglio Direttivo degli «Amici di Verdi» a nome di tutti i soci prende parte commosso all'improvvisa scomparsa dimadre del Presidente dell'Associazione e ne raccomanda il ricordo delle sue virtù.20 marzo 2019Sandra, Maurizio, Susanna, Mariapaola e Giacomo sono vicini a Erminia e alla famiglia tutta per l'improvvisa scomparsa della cara20-3-2019