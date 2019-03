 GIUSEPPE IVALDI 

«Il Signore è il mio pastorenon manco di nulla.»(Salmo 23)Ha raggiunto la pace nella Casa del Padredi anni 90Ne danno annuncio la moglie Odetta, i figli Luca con Antonia, Elisabetta, Laura con Stefano e i nipoti tutti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista in via Anna Frank.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine al medico curante Dott. Gerace, a tutto il personale della Residenza Verdi di Tabiano, ai medici dell'Ospedale di Vaio ed alla Compagnia di Assistenza Val d'Arda.21 marzo 2019Ï Fam. MalatestaÏ Enrica, Paolo AvanziniCi uniamo con affetto a Betta, Luca, Laura, zia Odetta e familiari tutti nel ricordo del nostro caro zioSilvia, Lucia, Anna, Paola e famiglie.21 marzo 2019Carla, Franca con figli e famiglie sono vicine con affetto a Luca, Elisabetta e Laura e agli adorati nipoti Chiara, Marco e Camilla per la perdita del caro21 marzo 2019Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Annalisa Sassi, i Vice Presidenti Roberto Catelli, Marco Occhi, Lauro Riani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il Presidente della Piccola Industria Patrizia Capitani ed i componenti il Consiglio Generale esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito la Dottoressa Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del padre Dottor21 marzo 2019Il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, il Vicedirettore Gianluca Rocchi, i Funzionari ed il personale tutto prendono viva parte al dolore che ha colpito la Dottoressa Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del padre Dottor21 marzo 2019Ï Maria Chiara AlbertiniÏ Natalia BaldassiÏ Federica BarbariniÏ Enea BianchiniÏ Cristina BorraÏ Roberto BurattiÏ Maurizio CaprariÏ Maria Luisa CaselliÏ Claudia CassinariÏ Annamaria CuginiÏ Manuela DodiÏ Alessandro DonelliÏ Michele GardelliÏ Barbara GaitiÏ Stefano GirasoleÏ Gian Luca GotelliÏ Annunziata LoperfidoÏ Luca MagnaniÏ Sara MagniÏ Saveria MantelliÏ Giovanni PellegriÏ Gian Luca PonziÏ Silvia PrevoliÏ Giorgio ReggiÏ Paola RegniÏ Valentina RubertoÏ Giovanna SchianchiÏ Laetitia Arleziana SieaIl Presidente di Unionfidi Parma Antonio Tirelli, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale esprimono il proprio cordoglio a Laura per la scomparsa del padre Dottor21 marzo 2019Cesare Azzali è vicino a Laura ed alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita del padre Dottor21 marzo 2019Il Presidente del Gruppo delle Imprese Artigiane, Giuseppe Iotti, il Segretario Generale Maurizio Caprari ed i colleghi tutti prendono viva parte al grave lutto di Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del papàDott.21 marzo 2019Il Presidente Roberto Catelli, il Segretario Alberto Savina, il Vice Segretario Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti della Fiasa, partecipano commossi al dolore di Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del papàDott.21 marzo 2019Il Presidente del CEIP Luciano Casappa, il Consiglio di Am.ne, il Collegio Sindacale, il Direttore Piergiorgio Ricchetti ed i Colleghi tutti partecipano commossi al dolore di Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del papàDott.21 marzo 2019Il Presidente di Cisita Irene Rizzoli, il Vice Presidente Daniela Gambetta, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore Elisabetta Zini e tutto il personale partecipano con profondo cordoglio al dolore di Laura Ivaldi e famiglia per la scomparsa del carissimo papàDott.21 marzo 2019lascia una magnifica famiglia e noi siamo onorati di esserle amici e di ricordarlo assieme a loro.Lalla e Cesare.21 marzo 2019Mavi e Totta abbracciano Camilla per la perdita del nonno21 marzo 2019Gli amici di Vallerano si stringono con affetto a Laura, Stefano e famiglia per la perdita del caro21 marzo 2019I nipoti Daniele, Ornella e Licia partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa dello zio21 marzo 2019Albertina e Carlo, Anna, Lena, Francesca e Teresa ricordano nella preghieraamico di una vita e si uniscono al dolore dei famigliari.21 marzo 2019Il Coro Sgb abbraccia con affetto Luca per la scomparsa del papà21 marzo 2019Alberta con Walter e Paola, Francesco ed Enrica si uniscono commossi al dolore dei familiari e piangono la scomparsa dell'amico fraterno21 marzo 2019