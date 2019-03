ARTURO ROSSINI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 98Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria, il figlio Andrea, la nuora Simona, i nipoti Beatrice e Michele, i consuoceri Rino e Rita, la sorella Neide ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 22 marzo alle ore 14.45 partendo dalle camere ardenti dell'Ospedale Maggiore di Parma, per la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano dove sarà celebrata la S. Messa.Si proseguirà poi per il cimitero di Valera (Pr) in attesa di cremazione.Giovedì sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano, sarà recitato il S. Rosario.Un particolare ringraziamento alla Sig.ra Natalia e al Dott. F.Fintschi per le premurose cure prestate.Si ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno alla cerimonia.21 marzo 2019Ï Elio Bertani e famigliaÏ Giuliano, Nadia, Silvana, Gianni BenassiIl Gruppo Alpini di Montechiarugolo partecipa al lutto della famiglia per la perdita del Reduce Alpino21 marzo 2019