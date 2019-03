MARCO MIGLIAZZI

Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 54Ne danno il triste annuncio la mamma Anna, la zia, i cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 22 marzo alle ore 9.30 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al Tempio di Valera.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 8.30/12.30 e venerdì dalle 8 in poi.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 marzo 2019Ï Ing. Giuseppe Tanzi e figliÏ Famiglie Condominio Scala AÏ Elisabetta CasoliÏ Famiglie Ianelli, BertoliÏ Circolo «Il Colle»Ï Fam. Luigi ZileriÏ Fam. Guglielmo CarrettaÏ Nello, Antonella DelmonteIl Presidente, il Consiglio di Amministrazione, e i soci della Coop Il Colle, profondamente commossi, porgono sentite condoglianze alla famiglia per la perdita dello stimato collega ed amicoResterà sempre vivo in noi il suo ricordo.21-3-2019Le amiche Riccarda, Claudia, Mina, Iole e Antonella sono vicine ad Anna per la perdita del caro21 marzo 2019Antonietta, Lino Leoni e famiglie sono vicini ad Anna per la perdita del caro21 marzo 2019