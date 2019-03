MARIELLA DALLATOMASINA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio il figlio Aldo con Alina, Silvia e Fabia, la nuora Loretta con Ilaria e famiglia, il cognato Willer con Tiziana, Luca e Roberta, il fratello Alberto, Rosetta e famiglia, la cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 22 marzo alle ore 15.00 nella chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio di Cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 marzo 2019Ï Fabio Fecci e famigliaÏ Bubi, Betta e Francesco BerzioliÏ Romano, Katia e Alberto FerrariniÏ Fam. Claudio BozzettiÏ Centro Riabilitativo ParmenseÏ Poliambulatorio S.ChiaraUn ultimo saluto amamma e nonna affettuosa di grande generosità ci stringiamo in un forte abbraccio ad Aldo, Silvia e Fabia.Renata, Susanna, Francesco.21 marzo 2019Laura, Pier Mario, Tiziana sono vicini in questo triste momento al Dott. Aldo Ampollini e famiglia per la perdita della cara mamma21 marzo 2019